محافظ بغداد يعلن فرز 10 آلاف قطعة سكنية لتوزيعها على المواطنين

2020/06/15 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بغداد فرز 10 الاف قطعة سكنية في قضاء الزهور من اجل توزيعها بين المواطنين ضمن خطة تشمل فرز عدد من الاراضي في مناطق الاطراف.وقال محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا إنّ محافظته اعدت الخطط اللازمة من اجل توفير قطع الاراضي وتوزيعها بين المواطنين المستحقين في مناطق الاطراف وذلك ضمن جهودها لحل ازمة […]

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