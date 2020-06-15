2020/06/15 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمن_البيطار مُباشرة بعد سيطرة إبراهيم باشا على أراضي بلاد الشام ومنها فِلسطين ، قام بإجراء إصلاحات واسعة فيها ، حيث ألغى التقسيمات الإدارية العُثمانية في البِلاد ، وأبْطَل المُصادَرات ، وقَضى على نِظام ” الإلتزام ” والذي بمُقتضاه يَقوم ” المُلتَزِم ” بقَرْية أو عِدّة قُرى بتَحصيل مبالغ من المال لصالح والي الولاية ، ويُسْمَح له بموجب النظام أنْ يحتفظ بالباقي لنفسه ، ووَفَّر َإبراهيم باشا الأمن والأمان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في سِياق النقاش الدائر حول حَل “فِلسطين دَوْلة ديمقراطية عَلمانية واحِدة “ 9 - عبد الرحمن البيطار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في سِياق النقاش الدائر حول حَل “فِلسطين دَوْلة ديمقراطية عَلمانية واحِدة “ 9 - عبد الرحمن البيطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).