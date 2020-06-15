علماء يبتكرون “أسمنت” لترميم شقوق العظام

2020/06/15 | 09:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ابتكر علماء جامعة فريدريش شيلر في يينا، بألمانيا بالتعاون مع علماء جامعة فورتسبورغ، أسمنت من فوسفات الكالسيوم مقوى بألياف الكربون، يفيد في لصق العظام وصنع غرسات العظام.وتفيد مجلة Scientific Reports، بأن جسم الإنسان قادر على علاج العديد من الرضوض والإصابات، ولكن عندما تصاب العظام بأضرار كبيرة، يصبح التدخل الجراحي ضروريا.[…]

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