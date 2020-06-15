مصرف الرافدين: فروعنا مستمرة في عملها لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين

2020/06/15 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن استمرار مباشرة فروعه في بغداد والمحافظات بالدوام الرسمي لاستكمال المهام والأعمال المصرفية المناطة لها.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، انه “وبمتابعة مدير عام المصرف فان فروع المصرف مستمرة في عملها وذلك لإنجاز العمل المصرفي في تقديم الخدمات المالية للمواطنين”.ووجه المصرف فروعه بـ”عدم القيام باي تجمعات

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