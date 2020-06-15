وزارة الدفاع تنعى الفريق توفيق الياسري الذي توفي بكورونا

2020/06/15 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت وزارة الدفاع، امس الأحد، الفريق توفيق الياسري الذي توفي بفيروس كورونا اليوم.وذكرت الوزارة في بيان تلتقه وكالة صدى، انها “تنعى ببالغ الحزن والاسى رحيل الفريق توفيق حمود الياسري الى جوار الرفيق الاعلى متأثرا بإصابته بفايروس كورونا مستذكرين مواقفه البطولية والمهنية والانسانية طيلة خدمته العسكرية التي قضاها بكل اخلاص ونزاهة”.وأضافت :”تغمده الله فقيدنا

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