2020/06/15 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى عقد اجتماع ظهر الاثنين لبحث الأوضاع الأمنية في ظل موجة الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها البلاد.وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، في تغريدة مقتضبة نشرها مساء الأحد عبر “تويتر”: “الرئيس عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع ظهر، غد الاثنين، للبحث في الأوضاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس اللبناني يدعو إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس اللبناني يدعو إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).