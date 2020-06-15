نائب: جهاز مكافحة الارهاب توجه لديالى لضبط عمل المنافذ الحدودية

2020/06/15 | 09:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائب عن محافظة ديالى ناهدة الدايني اليوم الاثنين عن قرب وصول قوات مكافحة الارهاب الى المحافظة، لمسك المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى فوجين عسكرين لتعزيز الامن.وقالت الدايني، في تصريح، إن وزير الداخلية وبناءً على قرار رئيس الوزراء اوعز بارسال قوات مكافحة الارهاب لمسك المنافذ الحدودية في ديالى والحد من عمليات التهريب التي تشهدها المحافظة […]

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