تشكيل لجنة واسعة للنظر في عمق العنصرية بالمجتمع البريطاني

2020/06/15 | 09:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تشكيل لجنة واسعة هدفها النظر في عمق العنصرية في المجتمع البريطاني.وستنظر اللجنة في قطاعات التعليم والأجهزة الأمنية لدراستها ثم إيجاد الحلول المناسبة لها بغرض القضاء على هذه الظاهرة.واتخذ بوريس جونسون القرار بعد أحداث العنف الأخيرة التي تسببت فيها عناصر تابعة لأقصى اليمين البريطاني […]

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