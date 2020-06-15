وزير التجارة الجبوري يهنئ نقيب الصحفيين العراقيين اللامي بالعيد السنوي للصحافة العراقية

2020/06/15 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاخ مؤيد اللامي المحترم نقيب الصحفيين الصحافيين العراقيين ، أهنئكم والاسرة الصحافية لمناسبة الذكرى 151 لعيد تأسيسها الإعلان عن انطلاق أول صحيفة (الزوراء) في بغداد عام 1869.يسعدنا ان نشارك الأسرة الصحفية عيدها الأغر الذي يحل هذا العام والعراق اكثر امناً واستقراراً وبغداد اكثر زهواً وتألقاً .أتقدم عبركم بأحر التهاني إلى كافة الصحفيات والصحفيين

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