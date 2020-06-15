محافظ بغداد: فرز 10 آلاف قطعة سكنية في الزهور لتوزيعها

2020/06/15 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بغداد، الاثنين، عن فرز 10 الاف قطعة سكنية في قضاء الزهور من اجل توزيعها بين المواطنين ضمن خطة تشمل فرز عدد من الاراضي في مناطق الاطراف.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان تلقته وكالة صدى، إن محافظته “اعدت الخطط اللازمة من اجل توفير قطع الاراضي وتوزيعها بين المواطنين المستحقين في مناطق

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