السفير العراق لدى القاهرة يبحث شواغل الطلبة العراقيين مع الإدارة المركزية

2020/06/15 | 09:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث السفير العراقي لدى القاهرة أحمد نايف الدليمي، شواغل الطلبة العراقيين مع الإدارة المركزية لشؤون الطلبة الوافدين.

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