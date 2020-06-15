تركيا تعلن تدمير81 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2020/06/15 | 09:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، أن سلاح الجو قصف 81 هدفا لـ”حزب العمال الكردستاني” شمالي العراق، الليلة الماضية.وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على صفحتها في “تويتر”، إن سلاح الجو دمر 81 هدفا لحزب العمال الكردستاني، وذلك مع بدء عملية “مخلب النسر” التي أطلقها الجيش التركي، مساء أمس الأحد.وأضافت الوزارة أن الطائرات التركية […]

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