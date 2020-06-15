يوفنتوس مهدد بغياب 3 من لاعبيه في نهائي الكأس امام نابولي

2020/06/15 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية، احتمالية غياب ثلاثة لاعبين من صفوف يوفنتوس عن المباراة النهائية بكأس إيطاليا أمام نابولي، المقرر لها الأربعاء المقبل.وذكرت صحيفة “توتو سبورت”، أن يوفنتوس سيفتقد خدمات كل من جونزالو هيجواين، آرون رامزي وجورجيو كيليني، الذين لم يتعافوا بعد من إصاباتهم، مشيرة إلى أن احتمالية غيابهم عن نهائي الكأس كبيرة.وأضافت أن الثلاثي […]

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