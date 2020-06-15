غارات تركية على مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2020/06/15 | 09:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن طائراتها استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني “به كه كه” شمالي العراقي، في إطار عملية المخلب-النسر.

واكدت الوزارة، في بيان، إن استفزازات حزب العمال ومحاولاته شن هجمات ضد القواعد العسكرية التركية الحدودية زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، مما يهدد أمن الشعب التركي..



مشيرة الى ان العملية الجوية ضد اوكارهم تتواصل في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك التي يتخذونها قاعدة لهم شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت من أجل ضمان أمن الشعب التركي وفي إطار حق الدفاع عن النفس النابع من القانون الدولي.

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