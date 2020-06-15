2020/06/15 | 09:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبناءً على التوجيه العاجل بتخصيص جهد استخباري لمتابعة الجهات التي تعمل على استهداف المعسكرات الخاصة بالقوات الامنية العراقية..



اعلنت قيادة العمليات المشتركة، ضبط عجلة تحمل صواريخ في الراشدية.

وقالت القيادة في بيان ان القوات الأمنية تمكنت مِن رصد عجلة تحمل منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا وتحديداً في منطقة الراشدية قرب شركة النفط، واثناء التقرب منها انطلق صاروخان بشكل تلقائي وسقطا في منطقة نائية دون خسائر تذكر، مشيرة الى انه تمت السيطرة على العجلة وابطال جميع الصواريخ المتبقية.

وأكدت القيادة ان تمكنت من الحصول على معلومات مهمة تؤدي الى معرفة الذين اقدموا على هذا العمل الارهابي، لافتة الى انها ستعلن تفاصيل ذلك لاحقا حال انجاز المهمة الاستخبارية في ملاحقة هؤلاء والقاء القبض عليهم.

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