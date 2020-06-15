الفتح: السيادة خط أحمر والعراق لن يكون إلا سيد نفسه

2020/06/15 | 09:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف الفتح أن العراق لن يكون إلا سيد نفسه ولن يقبل بأي وجود أميركي على أراضيه وان السيادة خط احمر لا يمكن المساس به.

وقال النائب عن التحالف حامد الموسوي في تصريح إن المفاوض العراقي عليه ان يدرك ثلاث حقائق أساسية هامة وهي ان الأميركيين هم قوة احتلال، وان المرجعية الدينية رافضة لوجودهم على الأراضي العراقية، وان العلاقة مع الولايات المتحدة لن تكون طبيعية ومتكافئة مالم يخرجوا من البلد.

وأشار الى ان السيادة خط أحمر وان مجلس النواب لن يدخر أي جهد سياسي أو دبلوماسي أو شعبي لدعم اخراج القوات الأميركية، لافتا الى أن خروجهم يصب في مصلحة المنطقة وليس العراق فقط وان الجيش العراقي قادر على حماية ارضه دون تدخل اجنبي.

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