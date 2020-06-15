2020/06/15 | 09:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عدّ القائد العام للجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي التوطين وعدم التبعية للاجانب من عناصر القوة في قطاع تصنيع الطائرات المسيرة في الجيش الايراني.ووصف موسوي، في تصريحه خلال زيارة تفقدية قام بها لسرب ولي العصر (عج) ومخابئ الطائرات المسيرة ومعرض المعدات والمنشآت والاجهزة المحدّثة، في الاشارة الى الاهمية الاستراتيجية للسلاح، قدرات وتنويع الطائرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الايراني: صناعتنا للطائرات المسيرة وطنية وغير مرتبطة بالخارج) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الايراني: صناعتنا للطائرات المسيرة وطنية وغير مرتبطة بالخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).