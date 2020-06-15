شبح كورونا يؤرق العراقيين.. ما قصة غياب المسحات في المستشفيات؟.. مواطنون يدلون بشهادات حية

2020/06/15 | 09:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفع مستوى شكاوى المواطنين العراقيين، خلال هذه الأيام من غياب المسحات الخاصة بفحص الماصبين بفيروس كورونا في بعض المستشفيات العراقية واعتماد المواطنين بالاعتماد على المفراس في تشخيص حالتهم.مواطنون يشتكون وقال الصحفي سعدون محسن ضمد في تدوينة، أطلعت عليها “يس عراق”، “حقيقة ما گاعد افتهم وزارة الصحة وخلية الازمة شلون يشتغلون..ارقام […]

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