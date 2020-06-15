الصحة والبيئة النيابية: إمكانيات وزارة الصحة محدودة مقارنة بمؤسسات عالمية انهارت أمام كورونا

2020/06/15 | 10:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، سهام الموسوي، أن إمكانيات وزارة الصحة محدودة مقارنة بمؤسسات صحية عالمية انهارت أمام جائحة كورونا.

وقالت الموسوي، إن المسؤولية اليوم لا تتركز على وزارة الصحة فقط باعتبار الوزارة إمكانياتها محدودة مشيرة الى ان المسؤولية تقع أيضا على عاتق المواطن من خلال اتباع التعليمات والاجراءات الوقائية لحماية نفسه وعائلته من كورونا، مؤكدة أن الوزارة لا تستطيع أن تغطي كل الحالات باعتبار ان الطاقة الاستيعابية محدودة فضلا عن العجز المالي الكبير.

وأوضحت عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان، أن الاعداد التي تعلن عنها وزارة الصحة حقيقية ولا توجد اعداد يتم التكتم عنها، لان الأعداد المعلنة هي وفق المسحات التي تأخذ من المواطنين بشكل يومي على عدد المسحات المتوفرة.

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