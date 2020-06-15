مسجدي: ندعم حكومة الكاظمي ونتطلع الى مزيد من التعاون مع الحكومة الجديدة

2020/06/15 | 10:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير الايراني، لدى بغداد، إيرج مسجدي، إن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جاءت بإرادة الشعب العراقي.

وأكد مسجدي أن بلاده تتجه نحو التعاون والدعم لحكومة الكاظمي لأنها جاءت حسب إرادة الشعب العراقي، مضيفا أن طهران على استعداد لجميع أنواع التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل جيد خلال مدة تولي مصطفى الكاظمي لمهامه.

وأشار مسجدي الى أن إيران بحاجة الى تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات بما فيها المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وان العراق بحاجة الى دعم ايران، لافتا الى أن حكومة الكاظمي تختلف عن الحكومات السابقة.

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