النزاهة النيابية تدعو الكاظمي الى إحالة ملف “من أين لك هذا” الى لجنة مختصة

2020/06/15 | 10:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى احالة ملف “من اين لك هذا” الى لجنة مختصة للتحقيق في مصادر الأموال للإطاحة برؤوس الفساد.

واكد العكيلي على ضرورة قيام رئيس الوزراء بوضع الجميع منذ عام الفين وثلاثة ولغاية الان في خانة حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة بالتعاون مع القضاء لحين معرفة الزيادات الحاصلة في الاموال وبدقة عالية.

وأشار الى أهمية الإطاحة بالرؤوس الفاسدة التي حكمت البلد ورفع جميع الملفات والاستثناءات الى القضاء، وان تقوم لجنة من أين لك هذا بمتابعة جميع الأسماء التي تدور حولها شبهات فساد.

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