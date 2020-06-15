2020/06/15 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

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واسط تسجل 11 حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا

يتبع .



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