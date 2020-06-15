شرطة النجف تضبط وكراً لصناعة المخدرات وتعتقل ثلاثة متهمين

2020/06/15 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

بناءا على توجيهات معالي السيد وزير الداخلية المحترم والمتابعة المباشرة من قبل السيد وكيل الوزارة لشؤون الشر...





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