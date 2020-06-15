الديوانية تباشر بحملة استزراع ١٤٤ الف دونم بمحصول الشلب

2020/06/15 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية زراعة الديوانية عن انطلاق حملة استزراع محصول الشلب للموسم الصيفي الحالي .وقال مصدر في المديرية :” ان الحملة تشمل زراعة ١٤٤ الف دونم في مناطق الشامية والمهناوية والصلاحية وغماس والشنافية “.واضاف :” تم توفير مستلزمات الاستزراع من اسمدة وحصص مائية وغيرها ، بالتعاون مع الجهات المعنية ” .[…]

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