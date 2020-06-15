واسط تسجل 11 حالة وفاة لمصابين بكورونا

2020/06/15 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت دائرة صحة محافظة واسط اليوم عن تسجيل11 حالة وفاة بفايروس كورونا خلال 24ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في المحافظة بسبب الوباء المذكور إلى35 حالة .يذكر ان اكثر من 450 مصابا يخضعون حاليا للعلاج في مستشفيات واسط، اضافة الى 400 مصاب فرض عليهم الحجر المنزلي.

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