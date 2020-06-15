القضاء العراقي يستعيد 41 مليار دينار من أحد العقود في وزارة التربية

2020/06/15 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضح المركز الاعلامي في مجلس مجلس القضاء الاعلى ان القاضي المختص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة بين ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق في قضية عقد التأمين التابع لوزارة التربية مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة ووكلاء الوزارة.وبين القاضي المختص في بيان لاعلام القضاء تلقت “يس […]

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