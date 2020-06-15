القضاء الأعلى يصدر بيانا بشأن عقد التأمين الخاص بوزارة التربية

2020/06/15 | 10:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، بيانا جديدا يتعلق بعقد التأمين الخاص بوزارة التربية.وذكر المجلس، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "القاضي المختص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة بين ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق في قضية عقد التامين التابع لوزارة التربية مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة ووكلاء الوزارة".وأضاف، أن "القاضي المختص بين ان المحكمة قامت بإعادة كامل مبلغ العقد البالغ ٤١ مليار دينار عراقي لمصلحة حساب وزارة التربية وازالة اي ضرر بالمال العام نتج عن العقد المذكور وان المحكمة بصدد اكمال التحقيق واحالة المتهمين الى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لاجراء المحاكمات بحق المتهمين في هذه الجريمة وفقا للاصول القانونية".وتابع المجلس، بحسب البيان، أن "القاضي المختص قال ان المحكمة بانتظار تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المتهم بالاشتراك في هذه القضية ليتسنى للمحكمة اكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه لانه بدون رفع الحصانة من مجلس النواب لايمكن اجراء التحقيق معه حسب احكام المادة ٦٣ من الدستور".

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