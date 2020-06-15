وزير الدفاع التركي يشرف على إدارة وقيادة عملية “المخلب-النسر” العسكرية

2020/06/15 | 10:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا وأشرف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على إدارة وقيادة عملية “المخلب-النسر” العسكرية في مركز عمليات قيادة القوات الجوية.

وأكدت وكالة الاناضول ان أكار شارك في إدارة وقيادة العملية مع رئيس أركان الجيش التركي، يشار غولر، وقائد القوات البرية أُميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال.

وفي وقت متأخر من ليل الأحد الإثنين، أطلق الجيش التركي عملية المخلب النسر العسكرية ضد حزب العمالي الكردستاني شمالي العراق.

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