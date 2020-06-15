ماكرون : ما تحقق في فرنسا هو الانتصار الأول على كورونا

2020/06/15 | 10:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفع الحظر الذي كان مفروضا على البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ماكرون في تصريح إن مكافحة الوباء لم تنته إلا أن ما تحقق هو الانتصار الأول ضد فيروس كورونا، مشيرا الى أن كامل الأراضي الفرنسية باتت ضمن التصنيف الأخضر بشأن مدى خطورة الفيروس.

وأضاف ماكرون أنه تقرر تخفيف إضافي لتدابير الاغلاق يشمل إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكامل الطاقة الاستيعابية، وان فتح المدارس سيكون الزاميا اعتبارا من الثاني والعشرين من حزيران، لافتا الى أن التجمعات ستبقى خاضعة لقيود مشددة.

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