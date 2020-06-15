المركزي يعاود بيع السبائك والمسكوكات الذهبية وينشر جدولا بها

2020/06/15 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

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عاود البنك المركزي العراقي، الاثنين، بيع السبائك والمسكوكات الذهبية ونشر جدولا بها للأسبوع الحالي.

وبين الجدول أن مسكوكة 22 غم بلغت مليوناً و624 دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 346 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 10 غم 683 ألف دينار.وأوضح الجدول أن سعر سبيكة 15 غم بلغت مليوناً و27 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 20 غم 1.379 مليون دينار، فيما بلغ سعر السبيكة عيار 25 غم 1.731 مليون دينار.

أدناه جدول بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي:

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