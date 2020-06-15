المالية النيابية تطالب الحكومة بعدم المساس برواتب المتقاعدين مستقبلا وتصف قراراتها بالمتخبطة

2020/06/15 | 10:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأن ضريبة الدخل مستقطعة أصلا منذ أيام الخدمة بغداد- وعد الشمري: انتقدت اللجنة المالية، أمس الأحد، سياسة الحكومة الاقتصادية، مؤكدة أن قراراتها أدت الى أرباك الرأي العام، ودعتها إلى عدم التفكير باستقطاع مستحقات المتقاعدين مجدداً، لافتة إلى أن تعديل الرواتب يتطلب تشريعاً يسنه البرلمان.وقال عضو اللجنة أحمد حمه في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن ...

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