نائب: حكومة الاقليم امام خيارين اما السقوط او العودة الى بغداد

2020/06/15 | 10:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل الطرق تؤدي الى بغداد السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي اكد عضو مجلس النواب عن المكون الكردي ريبوار كريم ان امام حكومة الإقليم خياران لا ثالث لهما، اما السقوط او العودة الى الاتفاق مع بغداد.واضاف كريم في مؤتمر صحفي عقده امس الاحد بمحافظة السليمانية حضرته الصباح الجديد، قدم خلاله مشروع اعده تضمن الاليات ...

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