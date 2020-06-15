استقطاعات رواتب السجناء السياسيين والشهداء تُعاد مع راتب تموز المقبل.

2020/06/15 | 10:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-الصباح الجديد أكدت هيئة التقاعد الوطنية امس الاحد، أن استقطاعات رواتب السجناء السياسيين والشهداء ستُعاد مع راتب شهر تموز المقبل. وقالت الهيئة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس: “ننوه إلى كافة أُسر الشهداء والسجناء السياسيين الذين تم استقطاع جزء من رواتبهم في شهر حزيران سيتم إرجاعها مع راتب شهر تموز 2020 القادم “. ...

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