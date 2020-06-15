أمانة بغداد تعلن إعادة فتح أحد مداخل منطقة الحرية

2020/06/15 | 10:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، إعادة فتح أحد مداخل منطقة الحرية شمال غربي العاصمة، والذي أغلق بسبب الحظر الوقائي.وقالت الأمانة في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “ملاكاتها في دائرة بلدية الشعلة وبالتنسيق مع القوات الأمنية أعادت افتتاح أحد مداخل مدينة الحرية المسمى بمدخل السلام ضمن المحلة 438”.وأوضحت الأمانة في بيانها، أن “المدخل يربط المحلة

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