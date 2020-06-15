الكويت تتصدر خسائر أسواق الخليج

2020/06/15 | 10:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت معظم الأسواق الخليجية على انخفاض، امس الأحد، ومنيت الكويت بأكبر الخسائر بعدما قال اتحاد المصارف إن البنوك لن توزع أرباحا نقدية.وهوى المؤشر الكويتي 3.2 بالمئة، في أكبر تراجع ليوم واحد منذ شهر أبريل، مع نزول سهم بنك الكويت الوطني 4 بالمئة وإغلاق سهم بيت التمويل الكويتي على انخفاض 3.8 بالمئة.وألغت هيئة أسواق

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