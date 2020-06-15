معضلة الإحصاءات العرقية والإثنية الفرنسية تعود إلى الواجهة

2020/06/15 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت سيباث نداي، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، إعادة فتح النقاش حول الاحصاءات الإثنية في غمرة التظاهرات ضد العنصرية، لكن الفكرة لقيت الأحد، إدانة من اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان ومسؤولين سياسيين.ففي مقال نشرته السبت جريدة “لوموند”، طرحت نداي فكرة إعادة فتح “النقاش حول الإحصاءات الإثنية بطريقة هادئة وبنّاءة” و”العودة بقوة إلى أدوات مكافحة التمييز […]

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