قوات الاحتلال تقتحم بلدة الطور وتعتدي على المنازل

2020/06/15 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، خمسة مقدسيين من بلدة الطور في مدينة القدس.ونقلت وكالة معا أن قوات الاحتلال برفقة المخابرات اقتحمت بلدة الطور، وداهمت عدة منازل ونفذت اعتقالات، وعرف من المعتقلين : جمال الزعتري، وساري أبو الهوى، ومحمد أبو جمعة.واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب جمال الزعتري وعلى والدته وشقيقته خلال اقتحام المنزل.وأوضحت […]

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