وزير النفط: الوزارة وفرت المنتجات النفطية بإنسيابية عالية رغم التحديات وحظر التجوال

2020/06/15 | 11:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير النفط إحسان عبد الجبار، الاثنين، إن وزارته نجحت في توفير المنتجات النفطية “بانسيابية عالية” رغم التحديات والصعوبات وظروف حظر التجوال، فيما بين أن الوزارة تبحث عن أفضل الآليات وصيغ الاستثمار الأمثل للقطاعات الخدمية وغيرها.وذكر عبد الجبار خلال زيارته لمقر شركة توزيع المنتجات النفطية في الدورة لقائه بالمسؤولين في الشركة، بحسب بيان تلقته

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