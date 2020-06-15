نائب رئيس الهلال السعودي السابق يعلن إصابته بفيروس كورونا

2020/06/15 | 11:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عبد الرحمن النمر، نائب رئيس نادي الهلال السعودي السابق، امس الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على “تويتر”.وغرد النمر على “تويتر” قائلا: ” الحمد لله على قضاء الله، ثبت اليوم إصابتي بفيروس كورونا المستجد”.وأضاف:” أحمد المولى عز وجل على كل حال، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما أبلغتكم محبيني إلا راجيًا دعاءكم، فقد

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