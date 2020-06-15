2020/06/15 | 11:19 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القضاء: مستمرون بتحقيقات عقد التأمين في وزارة التربية: ننتظر رفع الحصانة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 11:19.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: مستمرون بتحقيقات عقد التأمين في وزارة التربية: ننتظر رفع الحصانة!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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