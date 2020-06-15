السعودية تخفض صادرات الخام لمشترين آسيويين

2020/06/15 | 11:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، بأن شركة “أرامكو” السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خفضت كميات الخام للتحميل في يوليو المقبل، التي ستمد بها خمسة مشترين آسيويين على الأقل.وقالت المصادر إن التخفيضات جاءت بالأساس للخامات المتوسطة والثقيلة وشملت مصافي تكرير في دول مثل الصين.وشهدت أربع شركات تكرير تخفيضات أقل في يوليو المقبل، […]

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