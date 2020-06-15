وزير النفط :هدفنا الارتقاء بقطاع التوزيع وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين

2020/06/15 | 11:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار أهمية الارتقاء بقطاع التوزيع من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أنحاء العراق كافة .

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