الخدمات النيابية تطلب رسميا معرفة حجم المبالغ التي صرفت على المشاريع المتلكئة

2020/06/15 | 11:25 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف عن لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الاثنين، عن مطالبة وزارتي المالية والتخطيط بحجم المبالغ...

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