2020/06/15 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لكن متحركة داخل نطاق ضيق، مع تقلص شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر في ظل بواعث القلق من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في بكين، بحسب ما نشرت “رويترز”.وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1725.90 دولار للأوقية (الأونصة).ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموجة الثانية لإصابات كورونا تهوي بأسعار الذهب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموجة الثانية لإصابات كورونا تهوي بأسعار الذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).