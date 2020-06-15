قطرة تواضع وتواطؤ.. غسان شربل

2020/06/15 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: غسان شربل الليبي ضائع.لا يستطيع التكهُّنَ بموعد عودة ليبيا إلى ليبيا.تجارب الخرائط التي فقدت حصانتها، واختلطت فيها حروب الداخل والخارج لا تشجّع على التفاؤل.حاول غسان سلامة إقناع اللاعبين المحليين بالتواطؤ لاستعادة بلادهم من اللاعبين الإقليميين والدوليين، لكنَّه لم يُوفّق.جالَ على المقاتلين وجال على أصحاب المظلات والطائرات المسيَّرة.أجرى محادثات وبلور […]

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