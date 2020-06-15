2020/06/15 | 11:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، ”نجاح“ عملية ”مخلب النسر" العسكرية والتي اطلقتها انقرة مساء امس صوب مواقع لحزب العمال في إقليم كوردستان ونينوى.

وعبر جهاز اللاسلكي، وجّه أكار كلمة للطيارين العائدين إلى قواعدهم العسكرية "لقد تكللت عملية المخلب - النسر بالنجاح بفضل تضحياتكم وبطولاتكم"، مؤكدا تدمير أوكار ”الإرهاب“ خلال العملية.

وأضاف "تدمرت أوكار الإرهابيين التي كانوا منها ينفذون استفزازاتهم ضد بلادنا وشعبنا ومخافرنا وقواعدنا العسكرية، ويحاولون انطلاقا منها شن هجمات إرهابية".

وعادة تطلق تركيا وصف ارهابيين على حزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من مناطق جبلية في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى قضاء سنجار في نينوى مواقع له.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الكورد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكوردستاني“، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن "نجاح" عملية "مخلب النسر" في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن "نجاح" عملية "مخلب النسر" في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).