وزيرا الدفاع والداخلية يصلان إلى نينوى ويعقدان اجتماعا بالموصل

2020/06/15 | 11:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى افاد مصدر أمني، الإثنين، بوصول وزيري الدفاع والداخلية إلى محافظة نينوى.وقال المصدر في حديث لـ"كلكامش برس" إن "وزير الدفاع جمعة عناد ووزير الداخلية عثمان الغانمي وصلا إلى محافظة نينوى، وباشرا بعقد اجتماع في مدينة الموصل".

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