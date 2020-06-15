الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/15 | 11:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مسؤولو الصحة الصينيون عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 36 حالة في العاصمة بكين، ما يثير المخاوف من موجة وبائية ثانية.وإضافة إلى حالات الإصابة الجديدة التي تم إحصاؤها في بكين، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، إن هناك 3 حالات مؤكدة في مقاطعة هوباي.ومن بين الإصابات المسجلة ليوم الاثنين، […]

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