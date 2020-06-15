2020/06/15 | 11:33 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب برلماني بالتدخل الفوري لرئيس الوزراء لايقاف انتهاك تركيا للسيادة العراقية

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