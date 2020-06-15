ماذا يعني الإصلاح في المجتمع ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2020/06/15 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الإصلاح في المجتمع يأتي أولاً من خلال دولة قوية وحازمة وصارمة في نفس الوقت حتى تستطيع الدولة فرض القانون على الجميع بشكل عادل الذي يؤدي إلى هيبة الدولة واحترامها والشعب يؤيد ويبارك الإصلاح الذي يؤدي إلى العدالة الاجتماعية وبالدرجة الأولى كسب واحتضان وانصاف المظلومين والمقهورين والمحتاجين في المجتمع وبالدرجة الأولى مطاليب انتفاضة الجوع والغضب وإنصاف وإعادة اعتبار الشهداء الأبرار الذين سفكت دمائه ......





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